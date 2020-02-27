En Uygun Ceza Avukatı ve Ağır Ceza Avukatı

Ceza Avukatı

Mevzuat çerçevesinde ceza avukatı şeklinde bir tanım olmamakla birlikte, özellikle ceza davalarını alan avukatlar halk arasında ceza avukatı olarak anılır.

Ceza Avukatı Kimdir?

Ceza avukatı, hukuk fakültesinden mezun olarak diplomasını almış, avukatlık mesleğini icra eden ve ceza davalarına bakan kişi demektir. Yasal mevzuatta böyle bir tanım olmamasına rağmen halk arasında sıkça kullanılmaktadır. Ceza davalarında kişilerin savunmasını üstlenen avukatlardır. Daha ayrıntılı bir tanımlama yapmak gerekirse, ceza avukatları ceza davalarında şüpheliyi ya da sanığı savunma görevini üstlenmiş, onun haklarını koruyup tüm bu yargılama sürecinde temsil eden avukatlardır.

Ceza Avukatı ve Ağır Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakıyor?

Ceza davalarının konularında, adam öldürme, adam yaralama, dolandırıcılık, hakaret gibi durumlar yer alır. Ayrıca uyuşturucu davaları da caza avukatının baktığı davalar arasındadır. Ağır ceza avukatının baktığı davalar ise, Ağır ceza mahkemelerinde görülmekte olup, soykırım, insan haklarını ihlal, nitelikli dolandırıcılık suçları, çocuk istismarı, cinsel saldırı, gasp etme, hileli iflas, sahte para kullanmak, uyuşturucu imal edilmesi ve satışı, kasten adam öldürme ve insan ticareti yapmak gibi suçların davasıdır.

Ceza Avukatı Neler Yapar?

Ceza avukatları kişileri mahkemeye karşı temsil eder ve savunmasını yapar. Sanığın hukuki temsilcisi olduğunu söylemek mümkündür. Mahkemeye delil sunabilir, sunulmuş olan delilleri değerlendirebilir ve suçlamalara karşı gerekli itirazları yapabilir. Ceza avukatları karar kesinleşinceye kadar o davanın takipçisi olur. Mahkeme kararının ardından, bir de Yargıtay aşaması başlayacaktır. Ceza avukatı Yargıtay aşamasını da takip eder.

Ceza Avukatı Tutmak Zorunlu mudur?

Ceza hukuku, tecrübe ve bilgi gerektiren hassas bir alandır. Ceza davalarında etkili bir savunma yapılabilmesi ve sanığın beraat kararının desteklenmesi açısından ceza avukatı ile çalışılması gerekir. O nedenle ceza avukatı tutmanın zorunluluğundan değil fakat gerekliliğinden bahsetmek mümkündür. Bir davanın soruşturma ya da kavuşturma sürecinde, ceza avukatı erken dahil olursa daha etkili sonuçlar alabilir.

Ceza Avukatı İle Dava Açmak Ne Anlama Geliyor?

Ceza davası, cezai yargılama süreci ile başlar. Yargılama sürecini ise Cumhuriyet savcısı ile kolluk kuvvetleri yürütür. Yargılama süreci sonunda, ilgili Cumhuriyet savcısı hazırladığı iddianameyi ceza mahkemesine tevdii eder. Ardından mahkemenin 15 günlük süresi başlar. Eğer eksik görmez de kabul ederse ceza davası açılmış olur.

Ceza Avukatına Nasıl Soru Sorabilirim?

Bir hukuk bürosuna girip dava hakkında ceza avukatlarından danışmanlık talebinde bulunabilirsiniz. Ancak avukatlarının danışmanlık ücretlerinin olduğunu da unutmamalısınız. Avukatlar davalara bakmayı üstlenmek dışında danışmanılık gibi hizmetler de vermektedir. Kapsamlı bir danışmanlık almak için, o ceza avukatına danışmanlık ücretini ödemeniz gerekecektir.

Ağır Ceza Avukatına Soru Sormak İçin Ne Yapmalıyım?

Bir ağır ceza avukatına ceza davaları hakkında soru sormak için hukuk bürosuna gidip danışmanlık hizmeti talep edebilirsiniz. İnternet üzerinden de soru sorma şansını yakaladığınız platformlar olabilir ancak bu kapsamlı bir danışmanlık olmayacaktır. Bu nedenle işinde tecrübeli ve donanımlı bir ceza avukatından danışmanlık hizmeti almanız, sizi en doğru şekilde yönlendirmesini sağlayacaktır.

Kendim İçin Nasıl Bir Ceza Avukatı Tutabilirim?

Bir ceza avukatına vekalet ücretini ödeyerek, kendi avukatınız olarak tutma şansınız vardır. Eğer ücretsiz olarak baro tarafından tayin edilmesini istiyorsanız, bu durumda gelirinizin avukat vekaletini ödemeye uygun olmadığını belgelerle kanıtlamanız gerekir. Baro size bir avukat atadığında, avukat seçme şansınız bulunmaz, ceza hukuku konusunda bilgili ya da tecrübeli olup olmadığını bilemezsiniz.

Ceza Avukatı ile Dava Açmak Bu Kadar Kolay Mıdır?

Ceza davaları açılabilmesi için iddianamenin, sunulduğu mahkeme tarafından eksik görülmeyerek kabul edilmesi gerekir. Eğer eksik bulunursa, eksikliklerin tamamlanmasının ardından iddianame tekrar incelemeye alınır. Diğer hukuk davalarında olduğu gibi, ceza davalarının bireysel irade ile açılması mümkün değildir.

Ceza Avukatı ile Davalar Uzun Sürebilir Mi?

Dava süreci suçun niteliğine ve şekline göre değişkenlik gösterir. Dinlenecek olan tanık sayısı, delillerin yeterlilik durumu gibi faktörler de dava süresi üzerinde etkilidir. Yeni uygulama ile yargı için hedef süre konulmuştur ve bu süre ceza davaları için 300 ila 390 gün arasındadır.

Ceza Avukatı ile Dava Açmadan Önce Neleri Öğrenmem Gerekir?

Bir ceza avukatından danışmanlık hizmeti almanız halinde, dava süreci hakkında ayrıntılı ve kapsamlı bilgiye ulaşabilirsiniz. Her davanın konusu ve gidişatı farklı olacağından bu konuda danışmanlık alınması en doğrusudur.

Ceza Avukatı ile Davamı Nerede Açmalıyım?

Suçun niteliğine göre ağır ceza mahkemesi ya da asliye ceza mahkemesinde açılabilir. Kişinin suç duyurusunun ardından Cumhuriyet savcılığınca düzenlenecek iddianame üzerine dava açılabilir.

Ceza Avukatı Tutmak Zorunda Mıyız?

Bir ceza davasında kişiyi ceza avukatının savunması oldukça önemlidir. Ceza avukatı tutulması zorunluluğundan bahsedilemez ancak, ceza hukuku konusunda bilgisi olmayan bir avukat tarafından temsil edilmek, dava sırasında savunmanın yetersiz kalmasına neden olabilir.

Ceza Avukatının Çalışma Alanları

Asliye ceza davaları ve ağır ceza davalarında ceza avukatlarından danışmanlık hizmeti alınabileceği gibi, kişilere davada vekalet etmesi de talep edilebilir.